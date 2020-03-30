Эксперт в области медицины рассказал, когда появится лекарство от коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T22:04:30+03:00

В мире уже существует огромное количество лекарств, и есть шанс, что какое-нибудь из них сработает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Наверняка каждый житель нашей страны, заходя в интернет, надеется увидеть новость о том, что нашли лекарство от коронавируса. Но таких новостей пока нет, однако стоит отметить, что лучшие ученые всего мира сейчас ведут над этим работу. Есть вероятность, что препарат для лечения появится скорее, чем вакцина, поскольку ее необходимо исследовать на безопасность и эффективность. По предварительным подсчетам, на этом может уйти больше года.

Однако в мире есть большое количество различных лекарств, которые, возможно, скрывают свои противокоронавирусные свойства. Есть версии, что спасительным препаратом может послужить «Мефлохин», а также противовирусные «Триазавирин», «Фортеперн» и «Фавипиравир».

Эксперт в области медицины, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал KP.RU о перспективах каждого из этих препаратов. Подробнее о возможностях лекарственных средствах – на сайте KP.RU.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители России могли переболеть коронавирусом до того, как это стало эпидемией

Представитель отделения ВОЗ Мелита Вуйнович ответила на этот вопрос (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU