2020-03-30T22:04:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт в области медицины рассказал, когда появится лекарство от коронавируса

На это уйдет немало времени
Виталий КАРНАУХ
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В мире уже существует огромное количество лекарств, и есть шанс, что какое-нибудь из них сработает.В мире уже существует огромное количество лекарств, и есть шанс, что какое-нибудь из них сработает.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Наверняка каждый житель нашей страны, заходя в интернет, надеется увидеть новость о том, что нашли лекарство от коронавируса. Но таких новостей пока нет, однако стоит отметить, что лучшие ученые всего мира сейчас ведут над этим работу. Есть вероятность, что препарат для лечения появится скорее, чем вакцина, поскольку ее необходимо исследовать на безопасность и эффективность. По предварительным подсчетам, на этом может уйти больше года.

Однако в мире есть большое количество различных лекарств, которые, возможно, скрывают свои противокоронавирусные свойства. Есть версии, что спасительным препаратом может послужить «Мефлохин», а также противовирусные «Триазавирин», «Фортеперн» и «Фавипиравир».

Эксперт в области медицины, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал KP.RU о перспективах каждого из этих препаратов. Подробнее о возможностях лекарственных средствах – на сайте KP.RU.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Эксперт в области медицины рассказал, когда появится лекарство от коронавируса
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