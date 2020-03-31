2020-03-31T07:55:37+03:00
Общество

Бывшая жена Ивана Краско, оставшись без денег, хочет вернуться в семью

После развода 29-летняя Наталья Шевель уехала в Европу на заработки, но что-то пошло не так
Александра ПОДУШКО
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Бывшая жена Ивана Краско, оставшись без денег, хочет вернуться в семьюБывшая жена Ивана Краско, оставшись без денег, хочет вернуться в семьюФото: Тимур ХАНОВ
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Четвертая жена актера Ивана Краско Наталья Шевель, которая младше народного артиста на 60 лет, решила вернуться в семью. Девушка после развода уехала в Европу на заработки, но недавно объявилась.

- После расставания с Натальей 89-летний артист продолжал помогать ей материально. Но несколько месяцев назад она позвонила ему. Оказалось очередные отношения и карьера не задались, и она решила вернуться в семью, - сообщает kp.ru.

Как оказалось, сейчас Наталья в Прибалтике. Собиралась улететь оттуда в Израиль к новому возлюбленному, но не получилось. Нашла работу в булочной, но ее закрыли. Сейчас она фактически осталась без денег.

Напомним, Иван Краско в 2015 году официально оформил отношения с Натальей Шевель. Пару не смущала 60-летняя разница в возрасте. Расстались супруги три года спустя. Иван Иванович хотел ребенка, а Шевель была категорически против.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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