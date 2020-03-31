«Она такая же красивая, как бесплатная сумка»: Божена Рынска сравнила новорожденную дочку с брендовой вещью

31 Март 2020 2020-03-31T08:25:10+03:00

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Божена Рынска в первых числах марта стала. Дочку светской обозревательнице родила суррогатная мать.

Божена Рынска теперь не устает делиться своим счастьем с подписчиками. Вдова Игоря Малашенко 29 марта впервые объявила о том, что у нее родилась дочь, разместив в блоге обложку модного журнала, на которой позирует с ней.

Рынска также опубликовала серию снимков своей первой встречи с дочерью. Под которыми описала встречу с дочерью.

-Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами. Тут же получила кличку «Чингисхайм» - нос еврейский, глаза монгольские, - поделилась эмоциями вдова.

- После этого автор одного из пабликов от лица Рынски написала письмо покойному мужу, в котором сравнил девочку с бесплатной брендовой сумкой, - сообщает kp.ru.

Напомним, муж Рынски Игорь Малашенко был найден мертвым 25 февраля 2019 года в Испании. Состояние в 16 миллионов досталось бывшей жене медиаменеджера и троим взрослым детям.

ИСТОЧНИК KP.RU