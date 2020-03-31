Не уследили: 2,5-летний ребенок в Сочи выпил жидкость для розжига мангала

31 Март 2020 2020-03-31T08:25:41+03:00

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В отдел полиции в Хостинском районе Сочи поступило сообщение о ЧП в селе Краево-Греческом. Здесь, в одном из дворов хозяева дома разожгли мангал для приготовления шашлыка.

Взрослые настолько увлеклись приготовлением еды, что не успели заметить, как маленький ребенок-2,5-летний сын одного из гостей добрался до бутылки с жидкостью для розжига огня и выпил ее содержимое.

По вызову прибыли сотрудники полиции и медики из городской детской больницы №9. На месте они оказали срочную помощь мальчику, промыв ему желудок. Ребенок получил химический ожог внутренних органов.

- По факту произошедшего отделом по делам несовершеннолетних проводится проверка, —сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU