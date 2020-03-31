Джиган и Оксана Самойлова не собираются продавать свой «дом мечты» за 140 миллионов

31 Март 2020 2020-03-31T08:35:08+03:00

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На сайте агентства элитной недвижимости появилось сообщение о продаже особняка семьи рэпера в закрытом поселке Шато Соверен. Тогда и засудачили, что супруги собираются разводиться и делить имущество.

Однако продавать особняк пара не собирается. Как рассказал kp.ru агент, специализирующийся на продаже элитной недвижимости в Подмосковье, этот объект продан чуть больше года назад, сейчас там живет семья с детьми. Объявление появилось на сайте посредника по ошибке. Этот дом не продается, объявление старое.

Свой «дом мечты» Джиган и Оксана Самойлова приобрели в прошлом году. Они искали его два года. В трехэтажных хоромах площадью 750 квадратных метров есть четыре спальни, хамам, внушительная гардеробная, бассейн и даже кинотеатр. На территории - детская площадка, барбекю, а также отдельно стоящий коттедж для прислуги.

ИСТОЧНИК KP.RU