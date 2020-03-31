На вокзале Сочи полиция круглосуточно проверяет приезжих

31 Март 2020 2020-03-31T08:49:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На Центральном железнодорожном вокзале Сочи организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Патрульные проверяют документы у всех приезжающих на курорт пассажиров. При наличии подозрений,что человек может быть инфицирован, пассажиров направляют для проверки в обсерватор.

- Возвращающихся домой жителей курорта мы информируем о необходимости соблюдать карантинные меры. Людям, которые прибывают сюда с целью туризма, сотрудники полиции и Росгвардии объясняют, что необходимо вернуться обратно домой, - отметил первый вице-мэр Сочи Денис Юрковский.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», сейчас число туристов в городе составляет около 21 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU