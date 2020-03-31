На Кубани закупят около 250 единиц оборудования для лечения рака

31 Март 2020 2020-03-31T09:04:51+03:00

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В Краснодарском крае по нацпроекту «Здравоохранение» большего всего средств будет направлено на борьбу с онкологией. Планируется закупить около 250 единиц современного оборудования: это компьютерные томографы, МРТ, маммографы, аппараты для лучевой терапии и УЗИ, эндоскопическое оборудование.

- Также идет работа над созданием медкластера в районе поселка Знаменского Краснодара. Первым объектом там станет онкодиспансер. На него в 2020 году выделено более 205 миллионов рублей, - добавил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

- Конкурсные процедуры уже проведены, в ближайшее время начнется проектирование клиники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU