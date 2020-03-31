2020-03-31T09:28:58+03:00
Общество

Число туристов в Сочи продолжает быстро сокращаться

Гостей на курорте осталось чуть более 12 тысяч
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы администрации СочиФото пресс-службы администрации Сочи
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За прошедшие сутки из аэропорта Сочи в другие города вылетело почти 6700 человек. Ещё около двух тысяч человек уехали из города на поездах. Автомобильные посты Магри и Псоу на выезд из Сочи пересекло около 9000 автомобилей.

По данным мэрии, к 31 марта на курорте остались чуть больше 12,5 тысяч гостей. Около 8040 из них проживает в санаториях, ещё около 4,5 тысяч - в гостиницах.

- Мы с уважением относимся к нашим гостям. Но перед всей страной сейчас стоит задача - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Поэтому мы временно призываем россиян не приезжать в Сочи и провести это время дома, - написал в своем Инстаграм мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В конце прошлой недели на курорте было около 52-х тысяч отдыхающих, вчера их число сократилось вдвое - до 21 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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