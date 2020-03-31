Жители Кубани могут пополнить коллекцию документов краевого архива по истории ВОВ

31 Март 2020 2020-03-31T09:38:27+03:00

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Госархив края создает комплекс архивных документов, посвященных войне. От жителей Кубани принимаются письма, фотографии, дневниковые записи участников войны и тружеников тыла. Не обязательно отдавать подлинники, можно сделать качественные копии в электронном или печатном виде.

- Эти бумаги станут частью коллекции документов по истории и войдут в состав Архивного фонда Российской Федерации, - сообщили в госархиве.

- Во время нерабочей недели «Крайгосархив» работать не будет. Пока можно обращаться письменно с заявлением по почте: 350058, Краснодар, улица Ставропольская, 151-А или на email: gakk@adm.krasnodar.ru, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU