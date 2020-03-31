Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 марта 2020 года: два человека с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
На Кубани на утро 31 марта новых случаев заболевания коронавирусом на не выявлено. Всего было проведено 9666 лабораторных исследований, у 17 человек инфекция подтвердилась.
Из-за коронавируса на Кубани закрыты почти все магазины
- Двух пациентов уже выписали домой, одна женщина лечится в Москве. Состояние 12 человек удовлетворительное, а вот два человека находятся в тяжелом состоянии, - сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 459 человек, в том числе 85 детей. В стационарах - 201 пациент, из которых 59 детей.
- На домашнем карантине - 3601 кубанец. В обсерваторах размещены 48 человек – три в Краснодаре и 45 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.
В случае необходимости доставки продуктов, лекарств пожилые люди могут звонить по телефону: 8 (800) 200-34-11. Горячая линия работает круглосуточно. На помощь им придут волонтеры.
АЛЛО!
В Краснодарском крае действует горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом:
- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.
С 31 марта начинают действовать новые ограничения. В крае будут полностью закрыты парки, скверы, набережные. Также прекращается деятельность ярмарок и рынков, всех магазинов кроме продовольственных и непродовольственных, торгующих товарами первой необходимости. Продолжат работать и аптеки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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