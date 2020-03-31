2020-03-31T10:09:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 марта 2020 года: два человека с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на утро 31марта 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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На Кубани на утро 31 марта новых случаев заболевания коронавирусом на не выявлено. Всего было проведено 9666 лабораторных исследований, у 17 человек инфекция подтвердилась.

Из-за коронавируса на Кубани закрыты почти все магазины

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- Двух пациентов уже выписали домой, одна женщина лечится в Москве. Состояние 12 человек удовлетворительное, а вот два человека находятся в тяжелом состоянии, - сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 459 человек, в том числе 85 детей. В стационарах - 201 пациент, из которых 59 детей.

- На домашнем карантине - 3601 кубанец. В обсерваторах размещены 48 человек – три в Краснодаре и 45 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

В случае необходимости доставки продуктов, лекарств пожилые люди могут звонить по телефону: 8 (800) 200-34-11. Горячая линия работает круглосуточно. На помощь им придут волонтеры.

АЛЛО!

В Краснодарском крае действует горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом:

- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.

С 31 марта начинают действовать новые ограничения. В крае будут полностью закрыты парки, скверы, набережные. Также прекращается деятельность ярмарок и рынков, всех магазинов кроме продовольственных и непродовольственных, торгующих товарами первой необходимости. Продолжат работать и аптеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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