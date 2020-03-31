В Сочи на российско-абхазской границе задержали дебошира

31 Март 2020 2020-03-31T10:06:36+03:00

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В Сочи на пешеходной части пункта пропуска «Адлер» пограничники задержали россиянина. Вначале он отказался предъявить паспорт. А затем стал нецензурно выражаться и полез драться.

Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.7 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации»).

- Материалы по данному факту направлены в СУ СК РФ по Краснодарскому краю для принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам совершения преступления, классифицируемого ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении власти»), - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU