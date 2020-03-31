31 Март 2020 2020-03-31T10:14:58+03:00

В Успенском районе у водителя иномарки нашли оружие и патроны Фото: Архив "КП"

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В Успенском районе на стационарном посту ДПС для проверки документов полицейские остановили автомобиль марки «Мерседес Бенс». За рулем находился 33-летний житель Новороссийска.

- Под напольным ковриком в багажном отсеке авто нашли нарезное огнестрельное оружие, а в салоне - более тридцати штук патронов различного калибра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Его с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU