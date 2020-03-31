На Кубани осудят фальшивомонетчика

31 Март 2020 2020-03-31T10:30:32+03:00

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В январе 27-летний парень купил в Интернете за 80 тысяч рублей 40 поддельных билетов ЦБ РФ номиналом 5 тысяч рублей. Их он нашел в тайниковой закладке на территории Москвы.

- Поддельные деньги обвиняемый сбывал в магазинах и кафе Крымского района и Новороссийска. 14 января он распространил 4 поддельных купюры, однако уже 16 января его задержали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

На него завели уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, перевозка или сбыт поддельных денег). Сейчас парень находится под стражей. Дело направлено в Крымский районный суд. Ему грозит до 8 лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU