Исследование: Сочи оказался одним из лидеров роста стоимости жилья в начале 2020 года

31 Март 2020 2020-03-31T10:33:37+03:00

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Аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир» исследовали изменение средних цена на жилье в 70 крупных городах России в 1 квартале 2020 года.

В среднем стоимость жилья в стране, на фоне сложной эпидемиологической ситуации, серьезных изменений не претерпела-рост составил около 1 %. При этом недвижимость в Москве даже подешевела на 2%.

Однако , в ряде городов этот показатель продемонстрировал существенный рост. Лидером в данном случае стал Челябинск-квартиры на Южном Урале подорожали на 7,9%. На втором месте по росту цен оказался Сочи-рост на 7,5%. Средняя цена квартиры на курорте составляет 7,89 миллиона рублей.

- В период кризиса приобретение квартир на курорте многие инвесторы рассматривают, как способ сохранения средств,- говорится в отчете портала.

ИСТОЧНИК KP.RU