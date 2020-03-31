За пять лет на Кубани отремонтировано более 2,5 тысяч километров автодорог

31 Март 2020 2020-03-31T11:38:28+03:00

В текущем году продолжится строительство еще двух крупных обходов

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Ежегодно в региональной программе по развитию дорожной сети принимают участие около 300 населенных пунктов. С 2015 на их реконструкцию направили порядка 23,5 миллиардов рублей.

За счет дорожного фонда построили более 15 километров новых трасс. Так, в конце прошлого года открыли новую объездную дорогу станицы Октябрьской.

- В 2020 году продолжится строительство еще двух крупных обходов – станицы Ленинградской и Тимашевска. Ход работ губернатор региона Вениамин Кондратьев контролирует лично, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также отремонтируют участок дороги Краснодар – Ейск от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской.

ИСТОЧНИК KP.RU