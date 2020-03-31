На Кубани местный житель зарезал соседа

31 Март 2020 2020-03-31T11:10:09+03:00

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Инцидент произошел вечером 3 января. Мужчины выпивали в квартире на улице Калинина в селе Успенском. Между соседями в какой-то момент произошла ссора на бытовой почве.

Гость нанес хозяину дома несколько ударов ножом, убив его. После обвиняемый сообщил об инциденте соседке. Она вызвала сотрудников скорой и полицию. Врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненных ему повреждений.

- В отношении 71-летнего местного жителя. Завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарском краю.

ИСТОЧНИК KP.RU