31 Март 2020 2020-03-31T11:24:00+03:00

Последние несколько лет он передавал свой пастырский опыт студентам Екатеринодарской духовной семинарии

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Сегодня, 30 марта, стало известно о том, что на Кубани умер протоиерей Валентин Мерцев. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор выразил соболезнования родным и близким в связи с его кончиной.

- Валентин Мерцев был настоятелем Екатерининского кафедрального собора, а в последние годы передавал свой пастырский опыт студентам Екатеринодарской духовной семинарии, - сообщается на сайте Екатеринодарской и Кубанской Епархии.

- С сердечной скорбью воспринял печальное известие о кончине одного из старейших клириков Екатеринодарской епархии протоиерея Валентина Мерцева. Его ревностное служение было образцом для духовенства Кубани, - отметил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

ИСТОЧНИК KP.RU