На Кубани умер протоиерей Валентин Мерцев
Сегодня, 30 марта, стало известно о том, что на Кубани умер протоиерей Валентин Мерцев. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор выразил соболезнования родным и близким в связи с его кончиной.
- Валентин Мерцев был настоятелем Екатерининского кафедрального собора, а в последние годы передавал свой пастырский опыт студентам Екатеринодарской духовной семинарии, - сообщается на сайте Екатеринодарской и Кубанской Епархии.
- С сердечной скорбью воспринял печальное известие о кончине одного из старейших клириков Екатеринодарской епархии протоиерея Валентина Мерцева. Его ревностное служение было образцом для духовенства Кубани, - отметил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
ИСТОЧНИК KP.RU