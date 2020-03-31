2020-03-31T11:36:54+03:00
Происшествия

Украли драгоценности и подожгли дом: на Кубани орудующая банда преступников может сесть за решетку на 8 лет

Полицейские передали материалы дела в суд
Виталий КАРНАУХ
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Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей.Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей.Фото: Архив "КП"
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Инцидент произошел в Калининском районе Краснодарского края. Местная жительница Оксана (имя изменено – авт.) обратилась к полицейским с заявлением о краже. Когда женщина лежала в больнице, в ее доме произошел пожар. После него хозяйка жилья не обнаружила в своей комнате оставленных драгоценностей и бытовой техники.

Тянуть с расследованием преступления правоохранители не стали, потому и отправились сразу к месту происшествия.

- В доме сотрудниками были обнаружены следы незаконного проникновения, с оконных рам были сняты отпечатки пальцев. Позже, при проверке по базам, удалось установить личности трех ранее судимых жителей Тимашевского района в возрасте от 29 до 50 лет, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД региона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали всех троих по месту жительства одного из них. На допросе они признались, что проникли в дом, украли имущество, а позже подожгли постройку, чтобы скрыть следы преступления.

- Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей. Сейчас обвиняемые заключены под стражу, уголовное дело с утвержденными обвинительными доказательствами направлено в суд. Мужчинам грозит до 8 лет тюрьмы, - заключили в ведомстве.

Ранее "Комсомолка" писала, что на Кубани местный житель зарезал соседа. Сейчас мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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