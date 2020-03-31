В Сочи полицейские попались на взятке

31 Март 2020 2020-03-31T11:43:47+03:00

Они пообещали не возбуждать уголовное дело за 150 тысяч рублей

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В Сочи заведено уголовное дело по факту вымогательства взятки. Его фигурантами стали капитан полиции и два старших сержанта.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что сотрудники УВД предложили не возбуждать уголовное дело против сочинца, который приобрел наркотики через интернет-сайт. В награду за молчание стражи закона потребовали от него 150 тысяч рублей.

Полицейские задержали мужчину в лесу, в районе села Нижнее Уч-Дере, Лазаревского района Сочи. Сотрудники УВД посадили его в свою машину и договорились о взятке. Вместе они поехали к ближайшему банкомату, где мужчина снял деньги и передал их сотрудникам УВД.

- Капитан полиции уволен из органов внутренних дел и находится под домашним арестом. Старшие сержанты полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU