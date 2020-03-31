2020-03-31T11:59:20+03:00
Общество

В Сочи дезинфицируют улицы и закрывают отели для туристов

Поселиться в сочинском отеле смогут только командированные
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы администрации СочиФото пресс-службы администрации Сочи
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В связи с постановлением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о режиме самоизоляции, в Сочи принимаются дополнительные ограничительные меры. В частности, продлен режим запрета на заселение в отели и санатории курорта.

Поселиться в них смогут только командированные.

- С 6 апреля по 1 июня заселение возможно только при наличии документов, подтверждающих факт служебной командировки, - рассказала «КП»-Кубань» директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Между тем в Сочи приступили к дезинфекции улиц.

В первую очередь это делается на автобусных остановках, в подземных пешеходных переходах и на тротуарах города. Под высоким давлением улицы опрыскиваются водным раствором с противовирусным дезинфицирующим препаратом.

Дезинфекцию проведут в парках, скверах, на набережных и других местах, связанных с наибольшим трафиком передвижения граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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