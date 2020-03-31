2020-03-31T12:31:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса

Набор реагентов уже успешно прошел клинические испытания
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В России ученые создали новый высокоточный тест для выявления COVID-19. 25 марта он был зарегистрирован для использования в России.

Разработкой нового набора реагентов занимались специалисты Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Учреждение, в котором работают ученые, обладает большим опытом по созданию тестов для выявления различных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

- Новый тест для диагностики коронавируса не дает ложноположительной реакции, он успешно прошел клинические испытания, а 25 марта был зарегистрирован для использования в России, - сообщает kp.ru.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в России начали испытания вакцины против коронавируса COVID-19. Тогда специалисты разработали препараты «на шести различных технологических платформах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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