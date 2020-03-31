"Несносный дед": В Сочи дедушка научил внучку пить и курить
Для девочки даже пришлось вызвать скорую
Фото: КП
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Инцидент произошел в одном из садовых товариществ Хостинского района Сочи. Врачи скорой помощи диагностировали у шестилетней девочки сильное алкогольное опьянение.
Как выяснилось, внучку угостил лимонадом с алкоголем ее 50-летний дедушка. Он также предложил ребенку покурить сигареты. Мужчина ранее не был судим и на учете в полиции не состоял.
- В отношении гражданина составлен административный материал по статье 6.10 КоАП РФ, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU