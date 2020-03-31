В Усть-Лабинском районе парень на легковушке сбил 55-летнюю велосипедистку

31 Март 2020 2020-03-31T12:15:14+03:00

Она переходила проезжую часть в неустановленном месте

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30 марта в 20:10 в станице Ладожской Усть-Лабинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074» сбил 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, перекатывая велосипед «Стелс», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате женщина погибла на месте ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у водителя не было прав, а автомобиль - затонирован.

Все обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, на Кубани в ДТП погиб 3-летний малыш. Трагедия произошла на одном из перекрестков Апшеронска.

ИСТОЧНИК KP.RU