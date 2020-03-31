В Усть-Лабинском районе парень на легковушке сбил 55-летнюю велосипедистку
30 марта в 20:10 в станице Ладожской Усть-Лабинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074» сбил 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, перекатывая велосипед «Стелс», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате женщина погибла на месте ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у водителя не было прав, а автомобиль - затонирован.
Все обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, на Кубани в ДТП погиб 3-летний малыш. Трагедия произошла на одном из перекрестков Апшеронска.
ИСТОЧНИК KP.RU