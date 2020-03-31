2020-03-31T12:20:39+03:00
Экономика

ВТБ в Краснодарском крае увеличил льготный кредитный портфель СМБ на треть

ВТБ в Краснодарском крае по итогам 2019 года увеличил кредитный портфель в рамках программ господдержки бизнеса на 33%, до 7,3 млрд рублей
Иван Егоров
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На начало 2020 года в банке действовало 144 льготных соглашения с региональными компаниями на сумму около 11,8 млрд рублей.

ВТБ диверсифицировал кредитный портфель и оказал финансовую поддержку производителям аграрной продукции, промышленных товаров, а также региональным компаниям из других отраслей реального сектора экономики.

Большую часть портфеля – около 4 млрд рублей - составляют кредиты по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей. Порядка 2 млрд рублей заемных средств было предоставлено в рамках «Программы 1764», реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ. В течение 2019 года с помощью этого механизма банк заключил 63 новых сделки на общую сумму более 4 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков отметил: «Стабильный рост портфеля программ господдержки компаний малого и среднего бизнеса в крае демонстрирует нацеленность на дальнейшее активное участие ВТБ в развитии и укреплении экономики региона. Для нас стратегически важен каждый клиент, желающий эффективно развиваться с высокотехнологичным банком-партнером. Уверен, в текущем году льготные заёмные ресурсы останутся востребованным инструментом для реализации региональных инвестиционных проектов, в том числе для производственных компаний Кубани».

ИСТОЧНИК KP.RU

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