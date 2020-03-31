31 Март 2020 2020-03-31T12:28:43+03:00

В Анапе задержали жительницу Ростовской области, которая несколько лет находилась в розыске Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Росгвардейцы прибыли по сигналу «Тревога» в один из магазинов Анапы. Там они задержали по подозрению в краже двух жителей Ростовской области - мужчину и женщину 43 и 50 лет. Они попытались внести неоплаченные продукты.

При проверке по базе данных выяснилось, что задержанная 43-летняя женщина более двух лет разыскивается полицейскими за совершение другого преступления.

- Для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи полицейские попались на взятке. Они пообещали не возбуждать уголовное дело за 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU