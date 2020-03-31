2020-03-31T12:34:48+03:00
Экономика

О банковских операциях и порядке гашения кредитов

В период с 30.03.2020 по 03.04.2020 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» работает в обычном режиме
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Изменить размер текста:

Все банковские операции будут выполняться в полном объеме, как в рублях, так и в иностранной валюте. Наши клиенты также могут воспользоваться для проведения операций дистанционными каналами - мобильным банком и Интернет-банком, банкоматами. Очередные выплаты по кредитам физических и юридических лиц, срок погашения которых придется на период с 28.03.2020 по 05.04.2020, переносятся на 06.04.2020 года. Возможность осуществить частичное досрочное погашение сохраняется в стандартном режиме. Рассмотрение новых кредитных заявок и заключение кредитных договоров будет в эти дни производиться в обычном режиме. Банк готов прийти на помощь своим клиентам и рассмотреть в индивидуальном порядке заявления на реструктуризацию кредитных договоров по причине значительного изменения финансового положения, произошедшего в связи с эпидемией коронавируса, в случае наличия у клиента документального подтверждения. Для каждого такого случая мы предложим оптимальный выход из сложившейся ситуации. Мы понимаем, насколько важно сейчас нашим клиентам сконцентрироваться на ведении своего бизнеса, и предлагаем всем действующим заемщикам малого бизнеса отсрочку на один месяц, до 01.05.2020, в предоставлении финансовых документов, необходимых для проведения регулярного ежеквартального финмониторинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регистрация браков в Краснодаре во время карантина: какие правила будут действовать в ближайшее время
В Сочи задержан «горнолыжный» вор
В Белореченском районе мужчину осудят за сбыт поддельной 5-тысячной купюры
В Лабинском районе отремонтировали три памятника военной истории
В Краснодарском крае ожидаются первоапрельские заморозки
Контрабандисты пытались провезти через Новороссийск двигатели боевых вертолетов
На Кубани сборы для участников Всероссийской олимпиады пройдут дистанционно
О банковских операциях и порядке гашения кредитов
В Анапе задержали жительницу Ростовской области, которая несколько лет находилась в розыске
ВТБ в Краснодарском крае увеличил льготный кредитный портфель СМБ на треть
ВТБ не исключает сокращения числа дежурных офисов
В Усть-Лабинском районе парень на легковушке сбил 55-летнюю велосипедистку
"Несносный дед": В Сочи дедушка научил внучку пить и курить
В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса
В Сочи дезинфицируют улицы и закрывают отели для туристов
На Кубани закрылись газетные киоски: «Комсомолку» можно купить в «Магните» у дома
В Сочи полицейские попались на взятке
Украли драгоценности и подожгли дом: на Кубани орудующая банда преступников может сесть за решетку на 8 лет
В Краснодаре обработали 850 километров дорог и тротуаров
На Кубани умер протоиерей Валентин Мерцев
На Кубани местный житель зарезал соседа
За пять лет на Кубани отремонтировано более 2,5 тысяч километров автодорог
Исследование: Сочи оказался одним из лидеров роста стоимости жилья в начале 2020 года
На Кубани осудят фальшивомонетчика
В Успенском районе у водителя иномарки нашли оружие и патроны
В Сочи на российско-абхазской границе задержали дебошира