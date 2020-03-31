На Кубани сборы для участников Всероссийской олимпиады пройдут дистанционно

31 Март 2020 2020-03-31T13:41:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с эпидемиологической обстановкой сборы для участников Всероссийской олимпиады пройдут в дистанционном режиме. Занятия по 15 предметам проведут преподаватели ведущих кубанских вузов. Они пройдут в скайпе. Расписание для каждого участника разрабатывает педагог индивидуально.

- Сборы начнутся 7 апреля и продлятся в течение двух недель. Планируется, что в день педагоги будут проводить по 3-4 пары, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Итоги Всероссийской олимпиады школьников подведут 30 июня. Участникам не придется выезжать из своих населенных пунктов. Работы отсканируют и направят в оргкомитет.

ИСТОЧНИК KP.RU