2020-03-31T12:59:01+03:00
Карта Кубани

Контрабандисты пытались провезти через Новороссийск двигатели боевых вертолетов

Мужчин задержали, против них возбудили уголовное дело
Виталий КАРНАУХ
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Фото: Новороссийская таможня.Фото: Новороссийская таможня.
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Контрабандисты пытались провезти по территории России в Молдову два двигателя вертолетов. Планировали справиться хитрецы таким способом: в декларации на провозимый товар они указали, что двигатели являются нерабочими.

- Злоумышленники указали их как «бывшие в эксплуатации двигатели от гражданских вертолетов Ка-32, - цитирует «Наша газета Новороссийск» замначальника Новороссийской таможни Дмитрия Беланова.

Но при таможенном досмотре вскрылись истинные данные о перевозимом товаре. Специалисты выявили, что двигатели ранее заводили военные вертолеты Ми-8 и Ка-27. Кроме этого, железные птицы принадлежат Министерству обороны. Так что у таможенников появились подозрения, что внутренности вертолетов злоумышленники могли использовать при создании вооружения.

В отношении граждан Новороссийская таможенная служба возбудила уголовное дело, им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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