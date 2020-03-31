В Краснодарском крае ожидаются первоапрельские заморозки

31 Март 2020 2020-03-31T13:04:54+03:00

В МЧС по краю предупреждают о похолодании в регионе

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В Краснодарском крае ночью и утром 1-3 апреля ожидаются заморозки в воздухе -1...-5 градусов. В регионе есть вероятность возникновения ЧС.

Из-за непогоды возможно повреждение сельскохозяйственных культур и теплолюбивых растений. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует предпринять меры по защите насаждений. Растения необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

По данным краснодарского Гидрометцентра, в крае 1 и 2 апреля местами ожидается дождь, в предгорных и горных районах с мокрым снегом, в начале периода возможны сильные осадки. Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду, 1 апреля порывы 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем в среду +10…+15 градусов, 2 апреля +8…+13 градусов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей;

- «101» - единый номер пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU