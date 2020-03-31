2020-03-31T13:04:54+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае ожидаются первоапрельские заморозки

В МЧС по краю предупреждают о похолодании в регионе
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодарском крае ожидаются первоапрельские заморозкиВ Краснодарском крае ожидаются первоапрельские заморозкиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае ночью и утром 1-3 апреля ожидаются заморозки в воздухе -1...-5 градусов. В регионе есть вероятность возникновения ЧС.

Из-за непогоды возможно повреждение сельскохозяйственных культур и теплолюбивых растений. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует предпринять меры по защите насаждений. Растения необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

По данным краснодарского Гидрометцентра, в крае 1 и 2 апреля местами ожидается дождь, в предгорных и горных районах с мокрым снегом, в начале периода возможны сильные осадки. Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду, 1 апреля порывы 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем в среду +10…+15 градусов, 2 апреля +8…+13 градусов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей;

- «101» - единый номер пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регистрация браков в Краснодаре во время карантина: какие правила будут действовать в ближайшее время
В Сочи задержан «горнолыжный» вор
В Белореченском районе мужчину осудят за сбыт поддельной 5-тысячной купюры
В Лабинском районе отремонтировали три памятника военной истории
В Краснодарском крае ожидаются первоапрельские заморозки
Контрабандисты пытались провезти через Новороссийск двигатели боевых вертолетов
На Кубани сборы для участников Всероссийской олимпиады пройдут дистанционно
О банковских операциях и порядке гашения кредитов
В Анапе задержали жительницу Ростовской области, которая несколько лет находилась в розыске
ВТБ в Краснодарском крае увеличил льготный кредитный портфель СМБ на треть
ВТБ не исключает сокращения числа дежурных офисов
В Усть-Лабинском районе парень на легковушке сбил 55-летнюю велосипедистку
"Несносный дед": В Сочи дедушка научил внучку пить и курить
В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса
В Сочи дезинфицируют улицы и закрывают отели для туристов
На Кубани закрылись газетные киоски: «Комсомолку» можно купить в «Магните» у дома
В Сочи полицейские попались на взятке
Украли драгоценности и подожгли дом: на Кубани орудующая банда преступников может сесть за решетку на 8 лет
В Краснодаре обработали 850 километров дорог и тротуаров
На Кубани умер протоиерей Валентин Мерцев
На Кубани местный житель зарезал соседа
За пять лет на Кубани отремонтировано более 2,5 тысяч километров автодорог
Исследование: Сочи оказался одним из лидеров роста стоимости жилья в начале 2020 года
На Кубани осудят фальшивомонетчика
В Успенском районе у водителя иномарки нашли оружие и патроны
В Сочи на российско-абхазской границе задержали дебошира