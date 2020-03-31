31 Март 2020 2020-03-31T13:25:54+03:00

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В Краснодарском крае реконструкция мемориальных комплексов ведется в рамках целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Так, в Лабинском районе отремонтировали три памятника военной истории.

Первый находится в Лучевом сельском поселении на месте захоронения советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Памятник был установлен в 1947 году. С 2013 года проводились только косметические ремонты. В рамках программы отремонтировали надгробие.

- В станице Ахметовской реконструировали мемориал на месте братской могилы советских воинов. Памятник оштукатурили и покрасили, уложили тротуарную плитку. В станице Чернореченской привели в порядок братскую могилу шести красноармейцев, – сообщили в департаменте внутренней политики администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU