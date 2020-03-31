2020-03-31T13:55:28+03:00
Происшествия

В Белореченском районе мужчину осудят за сбыт поддельной 5-тысячной купюры

Ему грозит до восьми лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краюФото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
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На Кубани девушка купила в магазине продукты и алкоголь за 5-тысячную купюру, которая оказалась поддельной. Это подтвердило исследование. Ее задержали. В отделе полиции она рассказала, что познакомилась в Интернете с мужчиной. Именно он передал ей эту банкноту.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Выяснилось, что мужчина знал о фальшивке. Он получил ее в качестве оплаты за перевозку пассажиров в Москву. В одном из банкоматов столицы он попытался положить средства на счет, однако провести операцию не удалось.

- На него завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что на Кубани осудят фальшивомонетчика. Поддельные деньги он сбывал в магазинах и кафе Крымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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