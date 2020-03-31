В Сочи задержан «горнолыжный» вор
В отдел полиции поселка Красная Поляна в Адлерском районе Сочи с заявлением обратилась приезжая из Москвы.
40-летняя женщина рассказала,что из ее номера в отеле пропали горные лыжи и спортивные аксессуары. Ущерб пострадавшая оценила в 15 тысяч рублей.
Сотрудники угрозыска прибыли на место, провели опрос возможных свидетелей происшествия и изучили видео с наружных камер наблюдения.
Благодаря полученной информации оперативники вскоре смогли задержать подозреваемого- 47-летнего гостя курорта из Екатерингбурга.
На допросе в отделе полиции мужчина признался в краже.
Похищенный спортинвентарь у него изъяли и вернули владелице. А вот любителю чужих лыж придется ответить за свой поступок по закону.
- По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальный срок наказания по этой статье-до 5 лет лишения свободы,- сообщают в УВД Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU