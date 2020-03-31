В Сочи уголовное дело возбудили против директрисы охранного агентства

31 Март 2020 2020-03-31T15:38:03+03:00

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Следственным отделом по Лазаревскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора частной охранной организации. Женщина подозревается в полной невыплате заработной платы сотрудникам на срок более двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, с марта по июль 2019 года 37 — летняя руководительница ООО «ЧОО «Ягуар», занимающегося охраной объектов, не выплачивала в полном объеме заработную плату пяти своим сотрудникам.

В итоге в компании образовался долг перед охранниками на 199 тысяч рублей. И это несмотря на то, что, как считают следователи, у подозреваемой имелась реальная возможность для погашения этой задолженности. Однако директриса предпочла тратить деньги на иные цели.

Сейчас по уголовному делу назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления,- говорится в сообщении СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU