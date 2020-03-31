Причины выхода из квартиры в Краснодарском крае во время карантина: какие разрешены и что ждет нарушителей

31 Март 2020 2020-03-31T16:40:05+03:00

Власти обозначили основные причины выхода из квартиры в Краснодарском крае во время карантина

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В Краснодарском крае вводят режим карантина - действовать ограничительная мера начнет с 18:00 31 марта. Выходить из дома отныне и до особого указания можно лишь в нескольких случаях:

- Если вам необходима экстренная (неотложная) медицинская помощь или есть возникла угроза жизни и здоровью;

- Если вам нужно на работу (в том случае, если вас не освободили от ее посещения и не перевели на "удаленку");

- Если нужно купить продукты питания в ближайшем магазине;

- Для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

- Выноса мусора.

При этом специалисты советуют на улице не контактировать с соседями, не приближаться к знакомым на расстояние ближе 1,5 метров. Перед выходом из дома и по возвращению назад обязательно вымыть руки (не менее 40 секунд), носить маску.

На время карантина на улицах будут дежурить отряды из числа сотрудников полиции, росгвардии и казаков. Они отследят, насколько соблюдаются предписанные нормы. Нарушителям вынесут предупреждение, а как максимум - могут завести административное дело с последующим штрафом.

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ИСТОЧНИК KP.RU