Причины выхода из квартиры в Краснодарском крае во время карантина: какие разрешены и что ждет нарушителей
В Краснодарском крае вводят режим карантина - действовать ограничительная мера начнет с 18:00 31 марта. Выходить из дома отныне и до особого указания можно лишь в нескольких случаях:
- Если вам необходима экстренная (неотложная) медицинская помощь или есть возникла угроза жизни и здоровью;
- Если вам нужно на работу (в том случае, если вас не освободили от ее посещения и не перевели на "удаленку");
- Если нужно купить продукты питания в ближайшем магазине;
- Для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;
- Выноса мусора.
При этом специалисты советуют на улице не контактировать с соседями, не приближаться к знакомым на расстояние ближе 1,5 метров. Перед выходом из дома и по возвращению назад обязательно вымыть руки (не менее 40 секунд), носить маску.
На время карантина на улицах будут дежурить отряды из числа сотрудников полиции, росгвардии и казаков. Они отследят, насколько соблюдаются предписанные нормы. Нарушителям вынесут предупреждение, а как максимум - могут завести административное дело с последующим штрафом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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