2020-03-31T17:01:08+03:00
Общество

В Сочи прекратила вещание телекомпания «Эфкате»

Она выходила в эфир на курорте 30 лет
Юлия БАРАНОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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31 марта стал последним днём вещания одной из старейших сочинских телекомпаний - «Эфкате». Она выходила в эфир 30 лет. Государственный краевой телеканал вещал на канале «РЕН».

- Причина очевидна: в России на законодательном уровне отменили аналоговое вещание. Мы после этого держались в эфире ещё год, - сообщил «КП»-Кубань» директор АО «Эфкате» Кирилл Половной.

По его словам, принято решение о прекращении вещания с последующей ликвидацией акционерного общества «Эфкате».

По информации с сайта телекомпании, потенциальная аудитория телеканала в Сочи составляла 500 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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