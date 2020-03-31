В Сочи прекратила вещание телекомпания «Эфкате»
31 марта стал последним днём вещания одной из старейших сочинских телекомпаний - «Эфкате». Она выходила в эфир 30 лет. Государственный краевой телеканал вещал на канале «РЕН».
- Причина очевидна: в России на законодательном уровне отменили аналоговое вещание. Мы после этого держались в эфире ещё год, - сообщил «КП»-Кубань» директор АО «Эфкате» Кирилл Половной.
По его словам, принято решение о прекращении вещания с последующей ликвидацией акционерного общества «Эфкате».
По информации с сайта телекомпании, потенциальная аудитория телеканала в Сочи составляла 500 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU