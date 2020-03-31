2020-03-31T19:05:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Председатель комитета по здравоохранению Николай Петропавловский: «Ситуация в Сочи беспокоит больше всего»

В ЗСК прошла встреча представителей профильных комитетов
Виталий КАРНАУХ
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За последние сутки олимпийскую столицу покинули около 9 тысяч россиян.За последние сутки олимпийскую столицу покинули около 9 тысяч россиян.Фото: Юлия БАРАНОВА
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Председатель здравоохранения и социального комитета по вопросам защиты населения Николай Петропавловский заявил, что ситуация по коронавирусу в кубанском курорте вызывает наибольшие опасения. По его словам, Сочи з минувшую неделю посетили более 50 тысяч человек.

- Это не только собственники недвижимости, но и туристы, которые останавливались в гостиницах и отелях. Однако город справился с наплывом, там ведут санитарную обработку общественных мест, - цитирует пресс-служба ЗСК слова Петропавловского.

За последние сутки олимпийскую столицу покинули около 9 тысяч россиян. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на всех курортах приостановили деятельность все гостиницы, хостелы и санатории. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о закрытии авиарейсов между Краснодаром и Сочи.

В свою очередь на заседании спикер ЗСК Юрий Бурлачко обратил внимание на состояние потребительского рынка лекарств, продуктов питания и иных предметов первой необходимости. Бурлачко также напомнил, что необходимо следовать рекомендациям краевого оперативного штаба и соблюдать меры собственной безопасности.

Первый заместитель председателя комитета по развитию АПК и продовольствия Сергей Орленко заявил, что в Краснодарском крае их ведомство ведет постоянный мониторинг цен.

- Край имеет необходимый запас всех товаров продовольственной группы, обстановка стабильная, предприятия переработки обеспечены сырьем, этого хватит на длительный период, - заключил в своем выступлении Орленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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