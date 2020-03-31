2020-03-31T19:04:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр о карантине в Краснодаре: Продуктовые магазины, аптеки продолжат работу в том же режиме

Евгений Первышов обратился к горожанам после введения карантина в Краснодаре
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Евгений Первышов призвал горожан не толпиться в магазинах во время карантина в Краснодаре Фото: krd.ruЕвгений Первышов призвал горожан не толпиться в магазинах во время карантина в Краснодаре Фото: krd.ru
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Карантин в Краснодаре введен с 18 часов 31 марта по 5 апреля, но может быть продлен. Теперь покидать дома и квартиры нельзя без особой необходимости. К жителям краевого центра обратился мэр Евгений Первышов.

Глава краевого центра пообещал, что все магазины и аптеки продолжат работу в обычном режиме.

- На весь период действия карантина магазины и аптеки работают без изменений. Подвоз продуктов в Краснодаре будет осуществляться бесперебойно, беспрепятственно и без ограничений. Также в прежнем режиме будет организована работа персонала магазинов и аптек. У нас достаточно продуктов питания и других товаров, никаких причин для ажиотажа нет, - обратился Евгений Первышов.

Мэр Краснодара призвал горожан не толпиться в продуктовых магазинах, возможность приобрести продукты сохранится на все время карантина, а очереди из-за ажиотажа могут привести к распространению инфекции.

- Прошу всех соблюдать режим самоизоляции, без крайней необходимости не выходить из дома, - сказал Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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