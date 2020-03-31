В Сочи введен режим повышенной готовности

31 Март 2020 2020-03-31T21:32:44+03:00

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В администрации Сочи состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На нем было подробно рассмотрено, каким образом на территории курорта будет обеспечен режим повышенной готовности. В решении комиссии определены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Сочи разделен на 30 секторов в соответствии с микрорайонами. Соблюдение режима на всех территориях будут контролировать мониторинговые группы. Отдельный пункт решения посвящен обеспечению информированности населения.

Кроме того, в документе определены правила санитарной уборки транспорта, дезинфекции домов и улиц. До 2 апреля должны быть представлены предложения об организации постов санобработки на «Магри», МАПП «Адлер», в аэропорту и морпорту. Особое внимание уделяется контролю приборами термометрии, наличию аппаратов ИВЛ.

- Ответственным за мероприятия по предупреждению чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель главы города Сочи Денис Юрковский, - говорится в документе.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», режим карантина, который начнет действовать с 18:00 31 марта в Краснодарском крае, отразится на всех сферах жителей региона. Если раньше выходить на улицу не рекомендовали только пожилым людям, то теперь посидеть дома должны будут все, несмотря на возраст. Кроме того, ограничат передвижения на личном автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU