2020-04-01T08:36:35+03:00
Коронавирус Covid-19

У главврача инфекционки на Коммунарке Дениса Проценко обнаружили коронавирус

Медик изолирован в собственном кабинете и продолжает контролировать работу больницы
Ева МУР@kp_kuban
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Главврач спецбольницы в Коммунарке Денис Проценко Фото: Валерий Шарифулин/ТАССГлавврач спецбольницы в Коммунарке Денис Проценко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Коронавирус обнаружен у главного врача основного плацдарма борьбы с инфекцией - московской Городской больницы №40 в Коммунарке - Дениса Проценко, сообщает kp.ru.

Доктор чувствует себя удовлетворительно и размещен в собственном рабочем кабинете, который изолирован от основного персонала больницы. Денис Проценко продолжает контролировать работу коллег по спасению пациентов, зараженных коронавирусом.

Денис Проценко продолжает общаться с подписчиками в своем аккаунте в соцсетях. Вчера утром, 31 марта, он опубликовал актуальную статистику по больнице. Сейчас в Коммунарке лечатся 314 человек. Из них 59 с подтвержденным коронавирусом (в том числе 4 пациента на искусственной вентиляции легких) и 127 с подозрением.

Напомним, в больницу на Коммунарке приняли самых сложных пациентов в Москве. Здесь проходят лечение больные, кому необходима искусственная вентиляция легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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У главврача инфекционки на Коммунарке Дениса Проценко обнаружили коронавирус