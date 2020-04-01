У главврача инфекционки на Коммунарке Дениса Проценко обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружен у главного врача основного плацдарма борьбы с инфекцией - московской Городской больницы №40 в Коммунарке - Дениса Проценко, сообщает kp.ru.
Доктор чувствует себя удовлетворительно и размещен в собственном рабочем кабинете, который изолирован от основного персонала больницы. Денис Проценко продолжает контролировать работу коллег по спасению пациентов, зараженных коронавирусом.
Денис Проценко продолжает общаться с подписчиками в своем аккаунте в соцсетях. Вчера утром, 31 марта, он опубликовал актуальную статистику по больнице. Сейчас в Коммунарке лечатся 314 человек. Из них 59 с подтвержденным коронавирусом (в том числе 4 пациента на искусственной вентиляции легких) и 127 с подозрением.
Напомним, в больницу на Коммунарке приняли самых сложных пациентов в Москве. Здесь проходят лечение больные, кому необходима искусственная вентиляция легких.
ИСТОЧНИК KP.RU