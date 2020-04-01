2020-04-01T13:12:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В многоквартирных домах жителей Кубани началась обработка подъездов из-за угрозы коронавируса

Жилье опрыскают антисептиком
Ева МУР@kp_kuban
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Как защитить свое жилище и не заразиться COVID-19 Фото: ТАССКак защитить свое жилище и не заразиться COVID-19 Фото: ТАСС
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Для того чтобы воспрепятствовать распространению COVID-19, подъезды жилых домов начали обрабатывать антисептиком. Эти обязанности возложили на муниципальные власти.

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- Уважаемые жильцы, обработка будет производиться хлорсодержащими веществами, - такое объявление появилось во многих домах по краю.

Напомним, обеззараживание подъездов домов в краевой столице власти города рекомендовали проводить с 18 марта.

Если информация о профилактике до сих пор не размещена или обработку в подъездах не проводят, жителей просят сообщать об этом в свою УК или в городское управление по жилищным вопросам по телефону: 8 (861) 218-92-70 в будни с 09:00 до 18:00.

Всю актуальную информацию по вопросам, связанным с коронавирусом, можно также узнать по телефонам горячей линии:

- Министерство здравоохранения Кубани - 8 (800) 200 03 66;

- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю - 8 (918) 677 49 89 в будни с 9.00 до 18.00;

- Роспотребнадзор РФ (круглосуточно) - 8 (800) 555 49 43.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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