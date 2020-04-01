2020-04-01T13:12:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 апреля 2020 года: подтверждено еще пять заболеваний

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на утро 1 апреля 2020 года
Виталий КАРНАУХ
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В Краснодарском крае на утро 1 апреля проведено 10306 лабораторных исследований на коронавирус. Было всего выявлено 22 случая заражения. Еще по 26 лабораторным исследованиям получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 апреля

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Среди новых зараженных три женщины и два мужчины, их возраст - от 35 до 69 лет. Трое из них сейчас находятся в больницах Краснодара, двое - в Сочи. Все они были за границей: в Испании, Франции, Бразилии, Турции и Чехии. По данным оперативного штаба, контактировавшие с ними люди установлены, проведены все необходимые мероприятия.

– Всего в больницы региона обратились 494 человека с подозрением на COVID-19, из них 89 детей. В стационарах остаются 212 человек, в том числе 62 ребенка. По месту жительства под наблюдением врачей находятся 4194 кубанца, – сообщают в минздрвае региона.

По данным на 1 апреля 2020 года, в обсерваторах размещены 48 человек – три в Краснодаре и 45 в Сочи. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

АЛЛО!

В Краснодарском крае действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89;

- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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