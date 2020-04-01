В Сочи на границе с Абхазией пограничниками обнаружен тайник с патронами в автомобиле
На границе с Республикой Абхазия, в МАПП «Адлер», во время досмотра легкового автомобиля, ехавшего из сопредельной республики в Россию, пограничниками в багажнике машины обнаружены 62 патрона калибра 12 мм для травматического оружия и 2 магазина к нему.
Их пытался ввезти в Сочи гражданин России.
Обнаруженные боеприпасы и магазины к ним изъяты сотрудниками таможни для принятия положенного по закону решения.
— Ввоз и вывоз из Российской Федерации гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям федерального органа исполнительной власти,- говорится в сообщении ПУ ФСБ по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU