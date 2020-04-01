2020-04-01T11:33:25+03:00
Общество

В Сочи на границе с Абхазией пограничниками обнаружен тайник с патронами в автомобиле

Боеприпасы изъяты сотрудниками таможни
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото УФСБ по краюФото УФСБ по краю
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На границе с Республикой Абхазия, в МАПП «Адлер», во время досмотра легкового автомобиля, ехавшего из сопредельной республики в Россию, пограничниками в багажнике машины обнаружены 62 патрона калибра 12 мм для травматического оружия и 2 магазина к нему.

Их пытался ввезти в Сочи гражданин России.

Обнаруженные боеприпасы и магазины к ним изъяты сотрудниками таможни для принятия положенного по закону решения.

— Ввоз и вывоз из Российской Федерации гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям федерального органа исполнительной власти,- говорится в сообщении ПУ ФСБ по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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