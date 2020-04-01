Почти 7 миллионов долгов по налогам взыскали приставы у бизнесмена с Кубани
В Динском районе Краснодарского края судебные приставы взыскали многомиллионную задолженность по налогам.
6 миллионов 235 тысяч рублей задолжал государству предприниматель, занимающийся автомобильными перевозками.
- Для того чтобы исполнить производство, пристав применил весь комплекс мер, предусмотренный законодательством, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Между тем, до принудительного взыскания долга дело не дошло. Предприниматель в итоге перечислил огромный долг на счет налоговой службы.
Напомним, в Краснодарском крае ввели карантин. Правила стали куда строже, чем раньше. Выходить из дома до особого распоряжение разрешается только в исключительных случаях.
Не воспрещается ездить на работу на своем транспорте. Но только при условии, если вы заняты в организации, которая включена в единый краевой реестр.
До 5 апреля вводится запрет транзитного проезда транспорта по территориям населенных пунктов Краснодарского края. Именно поэтому сейчас на всех въездах в населенные пункты дежурят сотрудники ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU