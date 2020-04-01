Евгений Первышов о спецпропусках для перемещения граждан в Краснодаре во время карантина: «Оформить разрешения нужно за 2 дня»

1 Апр 2020 2020-04-01T13:11:53+03:00

Глава города рассказал подробнее о спецпропусках для перемещения граждан в Краснодаре во время карантина

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Карантин на территории Краснодарского края действует с 31 марта. Жителям региона независимо от возраста запрещается выходить из дома на прогулки и встречи с друзьями. Выходить из дома до особого распоряжения разрешается только в исключительных случаях и желательно в маске. Ездить на работу на своей машине можно, но только если вы трудитесь в организации, которая включена в единый краевой реестр. Но таким сотрудникам необходимы разрешения. Глава города рассказал подробнее о спецпропусках для перемещения граждан в Краснодаре во время карантина.

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- В столице Кубани достаточно много предприятий, которые необходимы для функционирования города, - сказал мэр Краснодара Евгения Первышов.

По его словам, они нужны, чтобы в домах краснодарцев был свет, вода и тепло, чтобы работали магазины и аптеки, выпускались товары первой необходимости.

- Понимаю, что за ночь предприятия не успеют оформить спецпропуска. Однако в течение 1 и 2 апреля это необходимо сделать, - добавил градоначальник. - Начиная с 3-го числа, даже если у сотрудника предприятий этих сфер есть с собой удостоверение, это уже не будет основанием, чтобы он выходил из дома.

Напомним, жителей края, нарушающих режим, будут штрафовать. Улицы сейчас патрулируют мобильные отряды из числа сотрудников полиции, росгвардии и казаков, чтобы следить за соблюдением предписанных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU