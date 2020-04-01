На Кубани в начале 2020 года снизилось производство вина
В Краснодарском крае в начале года произвели 1,41 миллионов декалитров вина, что почти на девять процентов меньше, чем в прошлом году.
Между тем, по этому показателю Кубань находится на первом месте среди других регионов. Следом за краснодарскими винами лидирующие позиции занимают Ставропольский край и Крым.
Напомним, 11 швейных фабрик Краснодара, Новороссийска, Армавира, Славянского, Кореновского, Мостовского и Северского районов начали выпускать защитные маски для лица. Из них два предприятия отшивают марлевые повязки для медучреждений.
– Всего зa день предприятия легпромa выпускaют более 12 тысяч ткaневых масок. Вaжно отметить, что они не являются медицинскими, но прaвильное их ношение помогaет снизить рaспространение вируса, – сказал руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.
ИСТОЧНИК KP.RU