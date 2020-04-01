2020-04-01T11:00:33+03:00
Общество

На Кубани в начале 2020 года снизилось производство вина

1,41 млн декалитров вина было произведено в январе-феврале
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае в начале года произвели 1,41 миллионов декалитров вина, что почти на девять процентов меньше, чем в прошлом году.

Между тем, по этому показателю Кубань находится на первом месте среди других регионов. Следом за краснодарскими винами лидирующие позиции занимают Ставропольский край и Крым.

Напомним, 11 швейных фабрик Краснодара, Новороссийска, Армавира, Славянского, Кореновского, Мостовского и Северского районов начали выпускать защитные маски для лица. Из них два предприятия отшивают марлевые повязки для медучреждений.

– Всего зa день предприятия легпромa выпускaют более 12 тысяч ткaневых масок. Вaжно отметить, что они не являются медицинскими, но прaвильное их ношение помогaет снизить рaспространение вируса, – сказал руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками
В Краснодаре дезинфицируют остановки и подземные переходы
На Кубани продолжает действовать особый противопожарный режим
Таможенник в Сочи попался на взятке
ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку в 6,5% при открытии онлайн-вклада
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
Из квартиры в Краснодаре вор украл почти 3,5 миллиона рублей
Зараженные африканской чумой туши свиней обнаружены в Адыгее
Минстрой Кубани прокуратура обязала отремонтировать мост
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 апреля 2020 года: подтверждено еще пять заболеваний
На Кубани в начале 2020 года снизилось производство вина
Евгений Первышов о спецпропусках для перемещения граждан в Краснодаре во время карантина: «Оформить разрешения нужно за 2 дня»
Почти 7 миллионов долгов по налогам взыскали приставы у бизнесмена с Кубани
В Сочи на границе с Абхазией пограничниками обнаружен тайник с патронами в автомобиле
В Сочи работает горячая линия для руководителей организаций
В многоквартирных домах жителей Кубани началась обработка подъездов из-за угрозы коронавируса
У главврача инфекционки на Коммунарке Дениса Проценко обнаружили коронавирус