На Кубани в начале 2020 года снизилось производство вина

1 Апр 2020 2020-04-01T11:00:33+03:00

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В Краснодарском крае в начале года произвели 1,41 миллионов декалитров вина, что почти на девять процентов меньше, чем в прошлом году.

Между тем, по этому показателю Кубань находится на первом месте среди других регионов. Следом за краснодарскими винами лидирующие позиции занимают Ставропольский край и Крым.

Напомним, 11 швейных фабрик Краснодара, Новороссийска, Армавира, Славянского, Кореновского, Мостовского и Северского районов начали выпускать защитные маски для лица. Из них два предприятия отшивают марлевые повязки для медучреждений.

– Всего зa день предприятия легпромa выпускaют более 12 тысяч ткaневых масок. Вaжно отметить, что они не являются медицинскими, но прaвильное их ношение помогaет снизить рaспространение вируса, – сказал руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

ИСТОЧНИК KP.RU