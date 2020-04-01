Минстрой Кубани прокуратура обязала отремонтировать мост

1 Апр 2020 2020-04-01T11:24:08+03:00

Он находится в Абинском районе

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Мост по дороге регионального значения «станица Новомышастовская – Федоровская – Холмская» в Абинском районе находится в удручающем состоянии. Это показала прокурорская проверка.

- В частности, имелись дефекты асфальтового покрытия и деформационных швов, разрушения балок пролетных строений и элементов опор, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор Абинского района направил иск в суд, для того чтобы обязать собственника сооружения - минстрой Кубани отремонтировать мост в кратчайшие сроки.

Суд уже во второй инстанции удовлетворил требования надзорного ведомства. Работы по ремонту сооружения начнутся, контракт с подрядчиком уже заключен.

Напомним, в Краснодарском крае ввели карантин. Правила стали куда строже, чем раньше. Выходить из дома до особого распоряжение разрешается только в исключительных случаях.

Не воспрещается ездить на работу на своем транспорте. Но только при условии, если вы заняты в организации, которая включена в единый краевой реестр.

ИСТОЧНИК KP.RU