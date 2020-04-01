2020-04-01T11:31:12+03:00
Происшествия

Зараженные африканской чумой туши свиней обнаружены в Адыгее

Это подтвердили исследования
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Туши четырех зараженных свиней обнаружили в пригороде Майкопа. Животные, как стало известно, были бесхозными. Сотрудники Россельхознадзора взяли пробы для исследования на вирус африканской чумы свиней - они оказались положительными.

- Сейчас проводятся мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распространения заболевания на территории Адыгеи, а также ликвидации инфицированного объекта АЧС, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Напомним, в декабре 2019 года в Адыгее зафиксировали очаг африканской чумы свиней. Вирус обнаружили у диких кабанов.

СПРАВКА «КП»

Африканская чума свиней - это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов.

Болезнь распространяется быстро и наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 % заболевших свиней. Вакцины не существует. Вирус переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.

В продуктах и воде вирус сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур. Поэтому всех больных и контактировавших с ними животных убивают, а трупы сжигают.

Однако для здоровья людей АЧС не опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Адыгеи»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками
В Краснодаре дезинфицируют остановки и подземные переходы
На Кубани продолжает действовать особый противопожарный режим
Таможенник в Сочи попался на взятке
ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку в 6,5% при открытии онлайн-вклада
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
Из квартиры в Краснодаре вор украл почти 3,5 миллиона рублей
Зараженные африканской чумой туши свиней обнаружены в Адыгее
Минстрой Кубани прокуратура обязала отремонтировать мост
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 апреля 2020 года: подтверждено еще пять заболеваний
На Кубани в начале 2020 года снизилось производство вина
Евгений Первышов о спецпропусках для перемещения граждан в Краснодаре во время карантина: «Оформить разрешения нужно за 2 дня»
Почти 7 миллионов долгов по налогам взыскали приставы у бизнесмена с Кубани
В Сочи на границе с Абхазией пограничниками обнаружен тайник с патронами в автомобиле
В Сочи работает горячая линия для руководителей организаций
В многоквартирных домах жителей Кубани началась обработка подъездов из-за угрозы коронавируса
У главврача инфекционки на Коммунарке Дениса Проценко обнаружили коронавирус