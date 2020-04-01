Зараженные африканской чумой туши свиней обнаружены в Адыгее

1 Апр 2020 2020-04-01T11:31:12+03:00

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Туши четырех зараженных свиней обнаружили в пригороде Майкопа. Животные, как стало известно, были бесхозными. Сотрудники Россельхознадзора взяли пробы для исследования на вирус африканской чумы свиней - они оказались положительными.

- Сейчас проводятся мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распространения заболевания на территории Адыгеи, а также ликвидации инфицированного объекта АЧС, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Напомним, в декабре 2019 года в Адыгее зафиксировали очаг африканской чумы свиней. Вирус обнаружили у диких кабанов.

СПРАВКА «КП»

Африканская чума свиней - это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов.

Болезнь распространяется быстро и наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 % заболевших свиней. Вакцины не существует. Вирус переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.

В продуктах и воде вирус сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур. Поэтому всех больных и контактировавших с ними животных убивают, а трупы сжигают.

Однако для здоровья людей АЧС не опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU