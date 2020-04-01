2020-04-01T12:00:06+03:00
Происшествия

Из квартиры в Краснодаре вор украл почти 3,5 миллиона рублей

Но успел наследить
Ева МУР@kp_kuban
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В квартиру одной из краснодарских 16-этажек 22 марта проник вор. Он вскрыл дверь подходящий ключом, когда хозяев не было дома.

- Квартира находится на 12-ом этаже, но злоумышленника это не остановило, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Он подобрал отмычку и вошел в дверь.

Находкой для похитителя в квартире были почти 3,5 миллионов рублей наличными. Их-то он и унес собой.

Правда, вор успел наследить, и оперативники, прибывшие на место происшествия нашли немало улик: следы обуви, отпечатки рук и даже кусок одежды.

К слову, найти похитителя крупной суммы денег теперь - дело времени. Расследование преступления продолжается.

Напомним, судебные приставы в Динском районе взыскали с должника сразу почти 7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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