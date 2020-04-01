Из квартиры в Краснодаре вор украл почти 3,5 миллиона рублей
В квартиру одной из краснодарских 16-этажек 22 марта проник вор. Он вскрыл дверь подходящий ключом, когда хозяев не было дома.
- Квартира находится на 12-ом этаже, но злоумышленника это не остановило, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Он подобрал отмычку и вошел в дверь.
Находкой для похитителя в квартире были почти 3,5 миллионов рублей наличными. Их-то он и унес собой.
Правда, вор успел наследить, и оперативники, прибывшие на место происшествия нашли немало улик: следы обуви, отпечатки рук и даже кусок одежды.
К слову, найти похитителя крупной суммы денег теперь - дело времени. Расследование преступления продолжается.
Напомним, судебные приставы в Динском районе взыскали с должника сразу почти 7 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU