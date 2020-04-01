Таможенник в Сочи попался на взятке

1 Апр 2020 2020-04-01T12:37:11+03:00

Деньги он получил за незаконный пропуск автомобиля в Абхазию

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Как считают следователи , 14 марта 2020 года таможенный инспектор в Сочи получил «подарок» в 20 тысяч рублей от своего знакомого за то, что свободно пропустил автомобиль «МЕРСЕДЕС БЕНЦ SE220» через границу из России в Абхазию .

При этом у иномарки был нарушен срок временного ввоза для нахождения на территории ЕАЭС, а также был неверный номер «VIN» в свидетельстве о регистрации на транспортное средство.

Оперативниками у подозреваемого была обнаружена часть денег, которые он получил от своего знакомого.

- Южным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора МАПП Адлер Сочинской таможни. Он подозревается в получении взятки через посредника,- говорится в сообщении ЮСУТ.

ИСТОЧНИК KP.RU