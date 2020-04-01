На Кубани продолжает действовать особый противопожарный режим

1 Апр 2020 2020-04-01T13:56:03+03:00

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В большинстве районов Краснодарского края сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. Есть вероятность возникновения ЧС. Но новых термоточек на сегодняшний день не выявлено, сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы, разводить костер необходимо на открытых площадках, заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом спасателям.

Так, 28 марта в 18:00 на территории Горячеключевского лесничества произошло возгорание лесной подстилки на площади 1 гектар. Угрозы населенному пункту не было. А 30 марта полыхало озеро Лотосов в Темрюкском районе.

Напоминаем, что в случае ЧС необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «101» - единый номер пожарных и спасателей

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU